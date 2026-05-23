Финляндия выиграла пятый матч подряд на ЧМ по хоккею

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU -Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 4:0 победили Великобританию в матче проходящего в Швейцарии чемпионата мира.

Выиграв в стартовых пяти матчах, Финляндия набрала 15 очков. Она делит лидерство в группе А со Швейцарией, уступая ей по дополнительным показателям. Обе национальные команды пробились в плей-офф, куда выходят по четыре сборные каждой из двух групп.

Великобритания занимает последнее, восьмое место (0 очков).

В матче группы В Швеция со счетом 3:0 переиграла Италию. В активе шведов 9 очков, команда находится на четвертом месте. У Италии 0 очков, как и у имеющей игру в запасе Дании.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.

хоккей
