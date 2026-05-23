Промоутер Ал Сиеста подтвердил переговоры о бое Гассиева с Йока в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Переговоры о поединке между российским боксером Муратом Гассиевым и олимпийским чемпионом‑2016 французом Тони Йока находятся в активной стадии. Об этом заявил промоутер россиянина Ал Сиеста.

"Действительно ведутся переговоры о бое Мурата и Тони Йока 11 июля в Москве на турнире "IBA.PRO 19". Не хочу сглазить, поэтому предлагаю чуть‑чуть подождать и дождаться официального анонса. Потому что далеко не всегда переговоры заканчиваются подписанием контракта", - приводит слова Ал Сиесты "Матч ТВ".

"Например, для проведения июльского боя Мурата велись переговоры и с другим боксером — Майклом Хантером, но прийти к логическому завершению не удалось", - добавил промоутер.

Ранее о том, что Гассиев 11 июля в Москве встретится с Йока, сообщал SkySports.

Для Гассиева этот поединок может стать первой защитой пояса регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе. Этот титул 32‑летний россиянин завоевал в декабре в Дубае на турнире "IBA.PRO 13", нокаутировав болгарина Кубрата Пулева. У россиянина, Владевшего титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе, сейчас 33 победы и два поражения.

У 34‑летнего чемпиона мира‑2015 Йока 15 побед и три поражения в профессионалах.

