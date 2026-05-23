Махачкалинское "Динамо" сохранило прописку в РПЛ после стыков с "Уралом"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Махачкалинское "Динамо" продолжит выступление в Российской премьер-лиге, в стыковых матчах оказавшись сильнее екатеринбургского "Урала".

В ответном матче дома махачкалинские футболисты победили соперника со счетом 2:0. Результат первой встречи – 1:0 в их же пользу.

Голы в субботу забили Гамид Агаларов (39-я минута, с пенальти), Мрезиг Хуссем (62).

В чемпионате России-2025/26 "Динамо" заняло 14-е место, "Урал" стал третьим в Первой лиге.

В 18:30 мск в Самаре стартует ответная игра между тольяттинским "Акроном" (13-е место в РПЛ) и волгоградским "Ротором" (четвертое место в Первой лиге). В первом матче в Волгограде победил "Акрон" - 2:0.

Напрямую из РПЛ в Первую лигу вылетели нижегородский "Пари НН" и ФК "Сочи". Их заменили, завоевав прямые путевки, московская "Родина" и воронежский "Факел".