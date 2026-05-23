Поиск

Махачкалинское "Динамо" сохранило прописку в РПЛ после стыков с "Уралом"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Махачкалинское "Динамо" продолжит выступление в Российской премьер-лиге, в стыковых матчах оказавшись сильнее екатеринбургского "Урала".

В ответном матче дома махачкалинские футболисты победили соперника со счетом 2:0. Результат первой встречи – 1:0 в их же пользу.

Голы в субботу забили Гамид Агаларов (39-я минута, с пенальти), Мрезиг Хуссем (62).

В чемпионате России-2025/26 "Динамо" заняло 14-е место, "Урал" стал третьим в Первой лиге.

В 18:30 мск в Самаре стартует ответная игра между тольяттинским "Акроном" (13-е место в РПЛ) и волгоградским "Ротором" (четвертое место в Первой лиге). В первом матче в Волгограде победил "Акрон" - 2:0.

Напрямую из РПЛ в Первую лигу вылетели нижегородский "Пари НН" и ФК "Сочи". Их заменили, завоевав прямые путевки, московская "Родина" и воронежский "Факел".

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Месси стал миллиардером

Месси стал миллиардером

Немец Сандро Шварц вновь возглавил "Динамо"

"Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы

Арбелоа покинет пост главного тренера "Реала" по окончании сезона

Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо"

Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо"
Умершие знаменитости

Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ

"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ

Александр Плющенко подтвердил переход в сборную Азербайджана

Александр Плющенко подтвердил переход в сборную Азербайджана

Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона