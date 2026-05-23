Чехия победила Словакию на ЧМ по хоккею

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии со счетом 4:2 победили Словакию в матче проходящего в Швейцарии чемпионата мира.

Команды провели по пять игр: Чехия занимает второе место в группе В (13 очков), Словакия – третье (11). Лидирует Канада (14).

В группе А Швейцария со счетом 9:0 разгромила Венгрию.

Хозяева турнира выиграли шестой матч подряд и, набрав 18 очков, лидируют в группе. Ранее сборная Швейцарии уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Венгрия – на седьмом месте, 3 очка.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Россия и Белоруссия участия в ЧМ не принимают из-за санкций.