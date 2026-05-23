Стала известна причина смерти американского гонщика Кайла Буша

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер от тяжёлой пневмонии, перешедшей в сепсис, сообщает CBS News со ссылкой на заявление его семьи.

По словам членов семьи, медицинская оценка показала, что воспаление лёгких привело к стремительному развитию сепсиса и последующим осложнениям. Буш умер в четверг - спустя сутки после того, как потерял сознание в гоночном симуляторе на объекте General Motors в Конкорде (Северная Каролина).

Согласно данным службы 911, 41‑летний спортсмен накануне жаловался на одышку, перегрев и кровохарканье. Звонивший сообщил диспетчеру, что Буш лежал на полу в ванной комнате, но находился в сознании.

Несмотря на ухудшение самочувствия, Буш продолжал выступать. 15 мая он выиграл гонку серии Craftsman Truck в Довере. За две недели до смерти во время этапа в Уоткинс-Глене гонщик просил команду обеспечить присутствие врача после финиша. Тогда сообщалось, что он переносил простуду.

Буш является рекордсменом NASCAR по числу побед в трех высших дивизионах - 234. Он дважды выигрывал чемпионат Cup, выступая за Joe Gibbs Racing.