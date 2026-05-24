Швеция в третий раз проиграла на ЧМ-2026 по хоккею

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии со счетом 3:2 победила Швецию на групповом этапе проходящего в Швейцарии чемпионата мира по хоккею.

Норвежская команда в пяти матчах набрала 10 очков и занимает четвертое место в группе В. Сыгравшая на матч больше Швеция занимает пятое место (9) и рискует не попасть в плей-офф.

Шведам на групповом этапе осталось сыграть с располагающейся на третьей строчке Словакией: у нее 11 очков в пяти матчах.

Канада (14) и Чехия (13) обеспечили выход в плей-офф.

В матче группы А Германия со счетом 6:2 взяла верх над Австрией.

Австрия занимает третье место (9 очков в пяти матчах), Германия – четвертое (7 очков в шести встречах).

Швейцария (18) и Финляндия (15) ранее гарантировали себе места в плей-офф.

В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные каждой из групп.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.

хоккей
