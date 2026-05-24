Мусаев объяснил неудачу "Краснодара" в суперфинале Кубка России кадровыми проблемами

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев назвал ничейный счет (1:1) основного времени суперфинала Кубка России против "Спартака" закономерным.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказался "Спартак" (4:3).

Игра прошла на стадионе "Лужники" в Москве. На 36-й минуте "Спартак" вышел вперед благодаря голу Пабло Солари. На 57-й "Краснодар" отыгрался: гол забил Дуглас Аугусто.

В добавленное ко второму тайму время Карседо провел замену вратарей - вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун.

Вратарскую рокировку в "Спартаке" Мусаев назвал ожидаемой, поскольку она уже использовалась в матче с "Зенитом". "Футболисты были готовы к этому, но не реализовали свои моменты", - сказал он.

Поражение он связал с "тяжелым графиком" и "кадровой ситуацией в команде". Кроме того, по словам наставника команды, нападающий Джон Кордоба получил повреждение в начале матча и не мог играть в полную силу, в результате чего был заменен.

Теперь "Спартак" - пятикратный обладатель Кубка России.

