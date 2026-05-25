ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Лукиным

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Контракт ЦСКА с защитником Матвеем Лукиным продлен, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Было выполнено условие автоматического продления договора, заключенного в марте 2025 года. Благодаря определенному количеству сыгранных матчей соглашение было пролонгировано до 1 июня 2029 года", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне 22-летний Лукин провел 18 матчей в чемпионате России и 9 игр в Кубке страны.

