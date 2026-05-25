Боксеры Суров и Саввин выступят на втором этапе "Кубка Победы-2026"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU -Чемпион мира 2025 года Давид Суров и чемпион Европы 2024 года Эдуард Саввин примут участие во втором этапе Всероссийских соревнований "Кубок Победы-2026" по боксу, который пройдет в Перми Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Полуфинальные поединки турнира, приуроченного к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 27 мая.

В соревнованиях принимают участие восемь сборных команд федеральных округов и регионов России: "Сибирь", "Кама", "Ахмат", "Ленинград", "Тула", "Москва", "Урал" и "Кубань". Боксеры соревнуются в пяти весовых категориях (до 58, 65, 73, 80 и свыше 92 кг), формат поединка — четыре раунда по три минуты.

Составы

"Урал" — "Кубань"

до 57 кг: Семен Костюков (Сургут) — Андрей Пегливанян (Сочи);

до 67 кг: Магомед Мамаев (Нижневартовск) — Карен Соловьев (Сочи);

до 71 кг: Алексей Кузин (Нижний Тагил) — Евгений Кооль (Анапа);

до 80 кг: Алмаз Дюсенбаев (Ишим) — Абдулла Ибрагимов (Махачкала);

свыше 92 кг: Александр Дорофеев (Асбест) — Давид Суров (Анапа).

"Кама" — "Ленинград" до 57 кг: Максим Чернышев (Ижевск) — Эдуард Саввин (Санкт-Петербург);

до 67 кг: Александр Суслов (Пермь) — Глеб Литвиненко (Санкт-Петербург);

до 71 кг: Феликс Халилов (Нижневартовск) — Сергей Колденков (Санкт-Петербург);

до 80 кг: Искандер Каражанов (Димитровград) — Чеэрав Ашалаев (Буйнакск);

свыше 92 кг: Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург) — Святослав Тетерин (Санкт-Петербург).

Помимо Сурова и Саввина, в турнире участвуют призеры чемпионата мира-2025 Сергей Колденков, Евгений Кооль и Андрей Пегливанян.

Суперфинал и матч за третье место "Кубка Победы" запланированы на 4 июня в Санкт-Петербурге. Действующим обладателем трофея является команда "Ленинград". Ранее победителями турнира становились "Тула" и "Кама" (дважды).

бокс
