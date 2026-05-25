Проведший в "Автомобилисте" шесть сезонов Да Коста покинул клуб

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Автомобилист" расстался с нападающим Стефаном Да Костой, сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

"Контракт с 36-летним игроком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Наш клуб выплатил Стефану полагающуюся в соответствии с регламентом компенсацию", - говорится в сообщении.

Да Коста провел в "Автомобилисте" шесть сезонов: 2018-2019, 2021-2026 годы. В 368 матчах КХЛ он провел 112 голов и сделал 203 результативные передачи.

Также в КХЛ Да Коста играл за московский ЦСКА, ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс". В НХЛ – за "Оттаву".

