Норвегия вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Норвегии со счетом 4:1 победили Чехию на групповом этапе проходящего в Швейцарии чемпионата мира.

Норвежцы обеспечили себе выход в плей-офф: они набрали 13 очков, занимают второе место в группе В и по дополнительным показателям опережают Чехию. Сборная Чехии, как и Канада (17 очков) ранее обеспечила себе выход в плей-офф.

В матче группы А сборная США со счетом 7:3 взяла верх над Венгрией.

Американцы набрали 8 очков и занимают пятое место в группе. Венгрия – на седьмом месте (3).

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.

