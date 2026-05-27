"Вегас" стал первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вегаса" со счетом 2:1 обыграли "Колорадо" в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ.

Встреча состоялась в Лас-Вегасе.

В результате счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Вегаса".

"Вегас" вышел в финал, где сыграет с победителем в паре "Каролина" - "Монреаль" (2-1 в серии).

Как сообщалось, сезон-2025/26 станет 11-м подряд, в котором обладателем Кубка Стэнли станет российский хоккеист

Россияне в составах участников полуфинала:

"Колорадо": нападающие Захар Бардаков, Валерий Ничушкин

"Вегас": нападающие Иван Барбашев, Павел Дорофеев

"Каролина": вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников

"Монреаль": нападающий Иван Демидов.

