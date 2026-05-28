Дмитрий Бивол назвал реальной трилогию с Артуром Бетербиевым

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что хочет провести третий бой с соотечественником Артуром Бетербиым

"Я говорил, что хотел отбоксировать и закрыть этот вопрос. Но почему-то реальной возможности не возникает, предложения, которое бы удовлетворило всю нашу команду. Речь идет не о моих профессиональных амбициях, а точнее бы сказал — личных. А именно холодный расчет команды. Пока я этого не вижу. Но возможности где-то мелькают, они где-то рядом. Просто нужно быть терпеливее в этом", - приводит слова Бивола "Матч ТВ".

По его словам, трилогия "вполне реальна".

Ранее Бетербиев посетовал на то, что Дмитрий Бивол не держит слово и уклоняется от участия в их третьем поединке. Бивол же заявляет, что не придает значения высказываниям Бетербиева.

"Про меня много кто нелестно высказывался. Если я буду обращать внимание на тех, кто что-то про меня говорит, то у меня не останется времени в жизни на самого себя. Я стараюсь не обращать на это внимания", - подчеркнул спортсмен.

В феврале 2025 года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре 2024 года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.

Впоследствии Бивол отказался от пояса WBC.

Ожидалось, что между Бетербиевым и Биволом состоится третий бой.