Гандболистка ЦСКА Сабирова назвала командный дух фактором второй победы над "Ростов-Доном"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Разыгрывающая гандбольного клуба ЦСКА Карина Сабирова заявила, что командный дух и надежная игра в обороне стали ключевыми факторами победы над "Ростов-Доном" в четвертом матче финальной серии Суперлиги.

"У меня уже сейчас все мысли о пятом матче, мы шли к этой серии весь сезон, и мы очень ждем развязки", — сказала Сабирова.

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 31:23 в пользу армейской команды. Счет в серии до трех побед сравнялся — 2-2. Решающий матч пройдет 29 мая также в Ростове-на-Дону.

По словам Сабировой, в победу ЦСКА внесли вклад самоотдача каждого игрока и слаженные действия в защите. "В нашу пользу сыграл командный дух, мы бились за каждый мяч и боролись друг за друга, при этом здорово отстояли в защите", — отметила она.

Разыгрывающая выразила восхищение партнершами по команде. "Я восхищаюсь своей командой и очень благодарна ей за такую игру", — подчеркнула Сабирова.

Говоря о подготовке к решающей встрече, она акцентировала внимание на психологическом настрое. "Уверена, что мы сохраним достаточное количество эмоций на решающий матч. Сейчас нам в первую очередь важно будет хорошо отдохнуть и после этого должным образом настроиться на пятую игру, потому что именно настрой сыграет ключевую роль", — заключила гандболистка.

Ранее главный тренер ЦСКА Людмила Бодниева ранее также высоко оценила оборонительные действия команды в четвертом матче и отметила, что клуб успешно выполнил задачу-минимум — вернуть серию в Москву после поражения в первых двух играх.