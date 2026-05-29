Менеджер Тарасов назвал бойцов Павловича и Волкова наследиями Федора Емельяненко

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Менеджер ММА Виталий Тарасов считает, что у российского бойца смешанного стиля Сергея Павловича в UFCбольшие перспективы, особенно если победит бразильского тяжеловеса Таллисона Тейшейру на турнире в Макао 30 мая.

"Очень рад, что Сергею удается перезапускать свою карьеру после поражений. Думаю, что победа над Тейшейрой сделает его одним из претендентов на участие в титульном поединке. В UFC очень запутанная ситуация в тяжелом весе, но молодой тяж с тремя победами подряд - это ценный актив. Особенно если Сергею удастся сейчас выиграть нокаутом", - сказал Тарасов "Интерфаксу"

"Он стал немного осторожнее после двух неудач, но в то же время и уровень его оппозиции вырос, здесь уже невозможно ронять каждого. Думаю, что 2026 год Сергей завершит в статусе одного из претендентов на пояс чемпиона", - отметил собеседник агентства.

Тарасов обратил внимание на то, что в России появилось сильное поколение тяжеловесов.

"Если посмотреть, сейчас во всех мировых лигах тяжеловесы из России либо чемпионы, как Вадим Немков или Анатолий Малыхин, либо близки к этому, как Волков и Павлович. Что здесь интересно, я думаю, даже Александр Волков и Сергей Павлович - это наследие Федора Емельяненко", - отметил он.

"Да, они не считаются его учениками, хоть Волков и был на сборах в Старом Осколе. Но когда тебе 15-20 лет, ты занимаешься единоборствами, и у тебя перед глазами пример великого чемпиона из твоей страны, у тебя появляется не просто мотивация, у тебя появляется ролевая модель, ты понимаешь, как может выглядеть твоя карьера. Поэтому взлет сегодняшних тяжей из России - это тоже заслуга Федора", - добавил Тарасов.

Павловичу 34 года, в смешанных единоборствах он одержал 20 побед и потерпел три поражения.

26-летний Тейшейра выиграл девять поединков при одном поражении.