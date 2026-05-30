"Каролина" стала вторым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Каролина" со счетом 6:1 обыграла "Монреаль" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Голевыми передачами в составе "Каролины" отметились россияне Александр Никишини Андрей Свечников.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Каролины", которая, таким образом, вышла в финал.

В решающей серии "Каролина" сыграет с "Вегасом".

Россияне в составах участников полуфинала:

"Вегас": нападающие Иван Барбашев, Павел Дорофеев

"Каролина": вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников