"Каролина" сравняла счет в серии, обыграв "Вегас" в овертайме

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Каролины" обыграли "Вегас" во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ, победив в овертайме со счетом 4:3.



Гости вели 2:0 после двух периодов, однако "Каролина" сумела отыграться в третьем отрезке благодаря шайбам Логана Стэнковена, Марка Янковски и Джордана Стаала. Российский нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей.



Победный гол в дополнительное время забросил Сет Джарвис. У "Вегаса" отличились Бретт Хауден и Марк Стоун.



После двух матчей счет в серии стал равным - 1:1. Третий поединок пройдет 7 июня на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе (начало - 03:00 по московскому времени).



