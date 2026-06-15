Сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде на ЧМ по футболу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Кабо-Верде завершился со счетом 0:0.

Игра прошла в Атланте.

Команды представляют группу H, в которую также входят Саудовская Аравия и Уругвай. Эти сборные свой матч первого тура проведут позднее.

Чемпионат мира впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике и с рекордным числом участников – 48. Среди них отсутствует сборная России, которая из-за санкций не была допущена на отборочный турнир.

ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующий чемпион – сборная Аргентины.