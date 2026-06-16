Выступающий в РПЛ игрок сборной Ирана указал на несправедливость к ней на ЧМ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Ирана по футболу Мохаммад Мохеби посетовал на сложности в логистике команды на чемпионате мира-2026.

В матче первого тура группового этапа Иран сыграл вничью с Новой Зеландией – 2:2, Мохеби стал автором одного из голов. Игра прошла в Инглвуде, США.

"Играли хорошо, но нам было тяжело. Ты знаешь, что мы приехали сюда только утром из-за того, что мы не можем находиться в США, а теперь нам снова улетать, чтобы через два дня снова прибыть сюда. С нами поступают нечестно, но что сделать? Для футбола это нехорошо", - приводит слова Мохеби "Чемпионат".

На подготовку к чемпионату мира определенное влияние оказали международные кризисы. В частности, в мировых СМИ активно обсуждался возможный отказ сборной Ирана от участия в турнире в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и нанесением США и Израилем ударов по Ирану. В Тегеране изначально заявляли, что не знают, готовы ли сыграть на турнире. Президент США Дональд Трамп заявлял, что не против участия сборной Ирана в чемпионате, но подчеркивал, что не считает это уместным, так как это может быть небезопасно для самих футболистов.

В итоге сборная Ирана была размещена в Мексике, при этом все групповые матчи команды проходят в США. Сборная также сыграет с Бельгией и Египтом.

Что касается Мохеби, на клубном уровне он защищает цвета "Ростова" (Ростов-на-Дону).