Футболист "Ростова" принес Ирану ничью в матче с Новой Зеландией на ЧМ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Ирана и Новой Зеландии со счетом 2:2 завершили матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча прошла в Инглвуде, США.

Новозеландцы дважды выходили вперед в счете, дубль оформил Элайджа Джаст (7, 54 минуты). В составе команда Ирана отличились Рамин Резаян (32) и футболист российского "Ростова" Мохаммад Мохеби. 27-летний нападающий играет в "Ростове" с 2023 года.

В группе Gпосле первого тура у каждой из команд по 1 очку. Ранее со счетом 1:1 сыграли Египет и Бельгия.

Чемпионат мира впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике и с рекордным числом участников – 48. Среди них отсутствует сборная России, которая из-за санкций не была допущена на отборочный турнир.

ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующий чемпион – сборная Аргентины.