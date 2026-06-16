Соперником Атаева по турниру "IBA.PRO 19" будет боксер из Венесуэлы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Шарабутдин Атаев бой за звание обязательного претендента по версии WBA в полутяжелом весе проведет против венесуэльца Хосе Ускатеги. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок будет рассчитан на 12 раундов.

Бой с участием Атаева, как анонсировалось, пройдет 11 июля на турнире "IBA.PRO 19" в Москве.

27-летний Атаев – двукратный чемпион мира, чемпион Европы. На профессиональном ринге он одержал девять побед в девяти поединках (пять завершились досрочно).

35-летний Ускатеги одержал 34 победы (29 – нокаутом), потерпев пять поражений.

Полноценным поясом WBA в полутяжелом весе владеет россиянин Дмитрий Бивол, которому также принадлежат титулы WBO и IBF.

Возглавит турнир в Москве, как сообщалось, бой между регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йокой. Также 11 июля в Москве россиянин Артем Сусленков будет защищать пояс WBA Continental в тяжелом весе против британца Джо Джойса, а также состоится интереснейший поединок между двумя российскими тяжеловесами Мурадом Халидовым и Арсланом Яллыевым.