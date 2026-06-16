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Колумбийский футболист Джон Дуран покинул "Зенит"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Джон Дуран завершил выступления за "Зенит", сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Он покинул команду в связи с истечением арендного соглашения "Зенита" с "Аль-Насром" (Саудовская Аравия).

22-летний Джон Дуран перешел в "Зенит" в феврале этого года. В мае, за тур до финиша чемпионата России, покинул расположение российского клуба "по личным обстоятельствам. За "Зенит" он провел девять матчей, забив два гола.

футбол Зенит Джон Дуран
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