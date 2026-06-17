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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Халле

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил француза Теренса Атмана во втором круге теннисного турнира в немецком Халле.

Результат – 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

В мировом рейтинге Медведев занимает седьмое место – наивысшее среди соотечественников. Атман – на 53-й строчке.

Россиянин, таким образом, вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с 81-й ракеткой мира Даниэлем Альтмайером.

Медведев – единственный россиянин, продолжающий выступление в соревновании. Андрей Рублев (№ 13 в мировом рейтинге) и Карен Хачанов (18) выбыли после матчей в первом круге.

Турнир в Халле относится к серии АТР 500, матчи проходят на травяном покрытии.

Действующий победитель – представитель Казахстана Александр Бублик. На этот раз он, однако, выбыл из турнира.

Андрей Рублев Даниил Медведев Карен Хачанов теннис
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