Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Халле
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил француза Теренса Атмана во втором круге теннисного турнира в немецком Халле.
Результат – 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.
В мировом рейтинге Медведев занимает седьмое место – наивысшее среди соотечественников. Атман – на 53-й строчке.
Россиянин, таким образом, вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с 81-й ракеткой мира Даниэлем Альтмайером.
Медведев – единственный россиянин, продолжающий выступление в соревновании. Андрей Рублев (№ 13 в мировом рейтинге) и Карен Хачанов (18) выбыли после матчей в первом круге.
Турнир в Халле относится к серии АТР 500, матчи проходят на травяном покрытии.
Действующий победитель – представитель Казахстана Александр Бублик. На этот раз он, однако, выбыл из турнира.