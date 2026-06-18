Борзаковский уверен в высоких результатах на Кубке России в Чебоксарах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), олимпийский чемпион Юрий Борзаковский считает, что участники стартовавшего в четверг Кубка России в Чебоксарах покажут высокие результаты.

"Кубок России проходит фактически за месяц до основного чемпионата страны в Екатеринбурге. Судя по результатам на Неделе легкой атлетики и, в частности, на Мемориале Знаменских, вся команда находится в дееспособном состоянии, в хорошей форме. В Чебоксары приехали практически все сильнейшие, поэтому я уверен, что результаты будут достаточно высокими", — сказал Борзаковский "Интерфаксу".

Он также отметил традиционно высокий уровень проведения соревнований в Чувашии. "Чувашия всегда была известна как сильный регион в плане проведения легкоатлетических турниров. Уже больше 10 лет назад здесь проходил командный чемпионат Европы, поэтому есть на что ориентироваться. Тем более стадион — уже "намоленное" место: здесь многократно проводился отбор на основные международные соревнования. Я не сомневаюсь, что в этом году турнир тоже пройдет на самом высоком уровне", — добавил функционер.

Кубок России по легкой атлетике проходит на стадионе "Олимпийский" в Чебоксарах с 18 по 21 июня.