Сборная США победила Австралию и вышла в плей-офф ЧМ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной США со счетом 2:0 обыграли национальную команду Австралии во втором туре группового этапа чемпионата мира.

На 11-й минуте состоялся автогол австралийца Кэмерона Бургесса. На 43-й минуте ворота сборной Австралии поразил Алекс Фримен.

Матч прошел в Сиэтле, США.

Команды представляют группу D. Сборная США набрала 6 очков, лидирует в группе и досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Второе место занимает Австралия – 3 очка. Турции и Парагвая, которые матч второго тура сыграют позднее, очков пока нет.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.