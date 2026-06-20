Сборная Бразилии разгромила Гаити на ЧМ по футболу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бразилии со счетом 3:0 победили команду Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в Филадельфии.

Два гола забил Матеус Кунья (23, 36 минуты), один – Винисиус Жуниор (45+3).

Команды представляют группу С. В другом ее матче Шотландия уступила Марокко – 0:1. На второй минуте отличился Исмаэль Сайбари. Матч прошел в Факсборо.

Бразилия и Марокко набрали по 4 очка, у Шотландии 3, команда Гаити очков не набрала.

Сборная Турции лишилась шансов на плей-офф после поражения от Парагвая – 0:1. В матче в Санта-Кларе на второй минуте гол забил Матиас Галарса. У Парагвая на 45+3 минуте красную карточку получил Мигель Алмирон. Он был наказан по новым правилам, его удалили за общение с соперником через прикрытый рукой рот (это теперь запрещено).

В группе D лидирует сборная США – 6 очков. Американцы обеспечили себе выход в плей-офф. У Австралии и Парагвая по 3 очка, Турция очков не набрала.