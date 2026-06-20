Сборная Нидерландов разгромила Швецию на ЧМ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Нидерландов со счетом 5:1 победили Швецию во втором туре группового этапа чемпионата мира.

По два гола забили Брайан Бробби (5, 17 минуты) и Коди Гакпо (47, 54). Также в составе сборной Нидерландов отличился Крисенсио Саммервилл (89).

Автор гола у Швеции – Энтони Эланга (59).

Игра прошла в Хьюстоне.

Нидерланды занимают первое место в группе F (4 очка), Швеция – второе (3). Япония (1) и Тунис (0) свой матч проведут позднее.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.