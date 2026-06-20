Поиск

Сборная Нидерландов разгромила Швецию на ЧМ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Нидерландов со счетом 5:1 победили Швецию во втором туре группового этапа чемпионата мира.

По два гола забили Брайан Бробби (5, 17 минуты) и Коди Гакпо (47, 54). Также в составе сборной Нидерландов отличился Крисенсио Саммервилл (89).

Автор гола у Швеции – Энтони Эланга (59).

Игра прошла в Хьюстоне.

Нидерланды занимают первое место в группе F (4 очка), Швеция – второе (3). Япония (1) и Тунис (0) свой матч проведут позднее.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полина Кнороз улучшила лучший результат сезона в мире на Кубке России

ЧМ-2026

Сборная Бразилии разгромила Гаити на ЧМ по футболу

ЧМ-2026

Сборная США победила Австралию и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная США победила Австралию и вышла в плей-офф ЧМ

Определились группы Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027

ЧМ-2026

Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ

Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ
ЧМ-2026

Мексика первой обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026

ЧМ-2026

Сборная Швейцарии разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ

ЧМ-2026

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Панарин, Фетисов, Ротенберг сыграют в товарищеском матче сборных России и США по хоккею

Ибраима Конате перешел из "Ливерпуля" в "Реал"