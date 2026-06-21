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Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ-2026

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии со счетом 2:1 победили команду Кот-д'Ивуара во втором туре группового этапа чемпионата мира.

На 30-й минуте немцы пропустили гол от Франка Кессье.

Во втором тайме в составе сборной Германии дубль оформил Дениз Ундав (68, 90+4).

Игра прошла в Торонто.

Сборная Германии набрала 6 очков, возглавила группу Е и обеспечила себе выход в плей-офф. Кот-д'Ивуар занимает второе место (3). У Эквадора и Кюрасао, которым предстоит сыграть очный матч второго тура, очков нет.

ЧМ проходит в США, Канаде и Мексике.

футбол ЧМ-2026
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