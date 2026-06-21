Сборная Японии победила Тунис в матче ЧМ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Японии со счетом 4:0 разгромили команду Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча прошла в Гуадалупе, Мексика.

Голы забили Даити Камада (4-я минута), Аясе Уэда (31, 83), Дзюня Ито (69).

По 4 очка в группе Fнабрали Нидерланды и Япония, у Швеции 3 очка. Тунис очков пока не набрал, команда лишилась шансов попасть в плей-офф.

В матче группы Е Эквадор и Кюрасао сыграли вничью – 0:0. Матч прошел в Канзас-Сити.

В группе лидирует обеспечившая себе выход в плей-офф Германия – 6 очков. Далее идут Кот-д"Ивуар (3), Эквадор и Кюрасао (по 1).

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.