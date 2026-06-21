Рекордсмен в беге Иванов назвал Кубок России тренировкой из-за отсутствия конкуренции

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами Федор Иванов посетовал на отсутствие конкуренции в РФ на его дистанции.

На Кубке России в Чебоксарах он выиграл забег, преодолев дистанцию за 48,71 секунды и финишировав с большим отрывом от соперников. Принадлежащий ему рекорд России составляет 47,94 секунды.

"Конкуренции нет никакой и не будет, сам с собой бегаю. Сейчас для меня это была тренировка. Буду работать дальше", - заявил Иванов журналистам.

Кубок России по легкой атлетике прошел в Чебоксарах с 18 по 21 июня.