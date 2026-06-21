Поиск

Рекордсмен в беге Иванов назвал Кубок России тренировкой из-за отсутствия конкуренции

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами Федор Иванов посетовал на отсутствие конкуренции в РФ на его дистанции.

На Кубке России в Чебоксарах он выиграл забег, преодолев дистанцию за 48,71 секунды и финишировав с большим отрывом от соперников. Принадлежащий ему рекорд России составляет 47,94 секунды.

"Конкуренции нет никакой и не будет, сам с собой бегаю. Сейчас для меня это была тренировка. Буду работать дальше", - заявил Иванов журналистам.

Кубок России по легкой атлетике прошел в Чебоксарах с 18 по 21 июня.

Кубок России Федор Иванов Чебоксары
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2026

Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Германии вышла в плей-офф ЧМ-2026

Полина Кнороз улучшила лучший результат сезона в мире на Кубке России

ЧМ-2026

Сборная Нидерландов разгромила Швецию на ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Бразилии разгромила Гаити на ЧМ по футболу

ЧМ-2026

Сборная США победила Австралию и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная США победила Австралию и вышла в плей-офф ЧМ

Определились группы Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027

ЧМ-2026

Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ

Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ
ЧМ-2026

Мексика первой обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026

ЧМ-2026

Сборная Швейцарии разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ

ЧМ-2026

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью на чемпионате мира по футболу