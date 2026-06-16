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Рекордсмен Федор Иванов уверен в скором допуске российских легкоатлетов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Четырехкратный чемпион России, победитель Игр БРИКС и рекордсмен страны в беге на 300 и 400 м с барьерами Федор Иванов оптимистичен относительно возможного допуска отечественных легкоатлетов к международным стартам.

"Я верю в то, что это произойдет и морально к этому готовлюсь. Я выступал на нескольких международных соревнованиях в 2017, 2019 и 2021 годах, у меня уже пять лет нет практики именно выездных выступлений. Да, в России периодически проходят международные соревнования, но это, на мой взгляд, не то, поскольку мы находимся у себя дома. Я верю (в допуск), знаю, и скоро все будет", - сказал Иванов "Интерфаксу".

В марте 2022 года Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила о санкциях, введенных против россиян и белорусов. Вскоре аналогичное решение озвучила и European Athletics.

легкая атлетика Федор Иванов
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