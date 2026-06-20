Борзаковский допустил, что Кнороз обновит лучший результат сезона в мире на Кубке России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Показавшая лучший результат летнего сезона в мире в прыжках с шестом Полина Кнороз способна улучшить его на Кубке России в Чебоксарах, считает первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

"Полина всегда заряжена. Чебоксары для нее — один из счастливых секторов, и она может показать очень серьезный результат. Прыжки на 4,90 м у нее уже вышли на стабильный уровень. Думаю, что 4,90 она преодолеет в скором времени, и скоро будет прыгать уже под пять метров", - сказал Борзаковский "Интерфаксу".

Кнороз выступит в субботу на Кубке России по легкой атлетике, который принимает Чебоксары.

В начале июня на традиционном турнире "День прыжков" в Москве Кнороз преодолела планку на высоте 4,87 метра, обновив личный рекорд и показав лучший результат летнего сезона в мире. Выше россиянки в текущем году прыгнула лишь представительница США Ханна Молл (4,88 м), однако ее достижение было установлено в рамках зимнего сезона.

Позже World Athletics ратифицировала результат Кнороз.