Сборная Бельгии в драматичном матче обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ

Амаду Онана из Бельгии борется за мяч с защитой Сенегала Фото: Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии со счетом 3:2 взяли верх над национальной командой Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Встреча состоялась в Сиэтле.

По ходу игры Сенегал вел с разницей в два гола: на 24-й минуте отличился Хабиб Диарра, на 51-й – Исмаила Сарр.

Продолжительное время такое преимущество сенегальцев в счете сохранялось. Но на 86-й минуте Ромелу Лукаку сократил отставание, на 89-й Юри Тилеманс сравнял счет.

В конце дополнительного времени бельгийцы получили право на пенальти, который на 120+5 минуте реализовал Тилеманс.

Финальный свисток прозвучал на 12-й компенсированной ко второму тайму дополнительного времени минуте.

В 1/8 финала Бельгия сыграет с победителем пары США – Босния и Герцеговина. Эти команды свой матч 1/16 финала проведут в ночь на четверг (начало – 3:00 мск).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

Действующий чемпион – сборная Аргентины.