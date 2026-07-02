Команда Москвы выиграла чемпионат России по велоспорту в командной смешанной эстафете

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Команда Москвы стала победителем чемпионата России по велоспорту на шоссе в смешанной командной эстафете.

Соревнования проходят в Татарстане, гонка состоялась в городе Иннополис.

Дистанция составила 36 км, время победителей – 42 минуты 32 секунды. В составе команды выступили Савва Новиков, Михаил Фокин, Артемий Хомяков, Тамара Дронова, Татьяна Малькова, Ксения Богоявленская.

"Спасибо каждому участнику нашей команды. Классная, легкая атмосфера. Спасибо девчонкам за гонку, а ребятам за то, что мы стартовали, имея преимущество. Все супер. Был наш день", - сказала Богоявленская, слова которой приводит пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

"Еле дожил, но сколько смог", - делится своими ощущениями Хомяков.

Серебро завоевали представители Орловской области: Иван Меньшов, Александр Меньшов, Илья Щегольков, Екатерина Гуренкова, Дарья Чинарева, Мария Максимова - 43:27.

Бронза - у Самарской области: Кирилл Миллер, Максим Орехов, Никита Шульченко, Илья Байдиков, Марина Комина, Дарья Фомина, Ирина Юдакова - 43:28.

Чемпионат продлится до 5 июля, предстоящие две гонки пройдут в Казани.