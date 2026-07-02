Гаджимагомедов проведет бой с Мартинезом на турнире "IBA.PRO 19" в Москве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Муслим Гаджимагомедов встретится на ринге с мексиканцем Кевином Мартинезом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый рейтинговый бой в первом тяжёлом весе пройдет 11 июля на турнире "IBA.PRO 19" в Москве.

Гаджимагомедов владел поясом WBA в бриджервейте, но организация приняла решение об упразднении этой весовой категории. Связи с этим стал неактуальным поединок россиянина с двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира кубинцем Хулио Сесаром Ла Крусом, который был в статусе обязательного претендента по версии WBA в бриджервейте

Гаджимагомедов – единственный в России трехкратный чемпион мира. Он – финалист Игр-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019. На профессиональном ринге российский боксер провел шесть поединков и все выиграл (в трех – досрочно).

Что касается Мартинеза, в его активе 14 побед (10 – нокаутом) при одном поражении.

Возглавит шоу турнир "IBA.PRO 19", как сообщалось, бой в тяжелом весе между регулярным чемпионом WBA россиянином Муратом Гассиевым и французом Тони Йокой.