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Мирра Андреева выбыла из турнира в Цинциннати

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила украинке Марте Костюк в четвертом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

Результат - 4:6, 6:0, 6:2 в пользу Костюк.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает шестое место – наивысшее среди россиянок. Костюк – на 11-м месте мирового рейтинга.

Серия турниров WTA 1000 – вторая по статусу категория в женском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

теннис Мирра Андреева
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