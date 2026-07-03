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Шесть россиян сыграют в третьем круге Уимблдона

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В пятницу в Великобритании стартует программа третьего круга Уимблдонского теннисного турнира. Борьбу за выход в следующую стадию соревнования 3 и 4 июля поведут шесть российских спортсменов.

Пары с их участием выглядят следующим образом:

Мужчины

Даниил Медведев (№9 в мировом рейтинге) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, 74)

Карен Хачанов (22) – Флавио Коболли (Италия, 10)

Роман Сафиуллин (132) – Жуан Фонсека (Бразилия, 27)

Действующий победитель – Янник Синнер (Италия).

Женщины

Екатерина Александрова (19) – Ива Йович (США, 16)

Анна Калинская (20) – Белинда Бенчич (Швейцария, 11)

Людмила Самсонова (41) – Мария Боузкова (Чехия, 27)

Действующая победительница – Ига Швентек (Польша).

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В 2026 году он проходит в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

теннис Уимблдон
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