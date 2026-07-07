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Балогун вошел в стартовый состав сборной США на матч с Бельгией

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной США по футболу включил нападающего Фоларина Балогуна в стартовый состав национальной команды на игру 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией.

Изначально форвард должен был пропустить игру из-за автоматической дисквалификации после удаления в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0). Однако ФИФА вскоре объявила о решении приостановить дисквалификацию футболиста. Президент США Дональд Трамп заявлял, что связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино и просил пересмотреть решение по отстранению спортсмена.

Сообщалось, что сборная Бельгии будет оспаривать право Балогуна на участие в матче, если он попадет в заявку.

Игра пройдет в ночь на 7 июля и стартует в 3:00 мск. Победитель в четвертьфинале сыграет с Испанией.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

Дональд Трамп США ФИФА футбол Фоларин Балогун
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