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Генменеджер сборной считает, что чемпионат России по велоспорту в Татарстане удался

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент Федерации велосипедного спорта России, генеральный менеджер сборной страны Ренат Хамидуллин высоко оценил организацию чемпионата России по велоспорту на шоссе, проходящего в Татарстане.

"Абсолютно все постарались сделать максимально все возможное, чтобы получился грандиозный спортивный праздник, и я думаю, что это удалось. Хочу выразить благодарность Федерации велосипедного спорта Татарстана, Министерству спорта Татарстана и городу, потому что со стороны региона были приложены колоссальные усилия. У нас получилось действительно показать всему региону, что велоспорт — это круто", - сказал Хамидуллин "Интерфаксу".

Чемпионат России проходит в Иннополисе и Казани с 1 по 5 июля.

Татарстан велоспорт Ренат Хамидуллин
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