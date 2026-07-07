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МОК пока не принял решений по поводу флага и гимна РФ на соревнованиях

Комитет пока не планирует возобновлять проведение мероприятий в России

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Международном олимпийском комитете во вторник заявили, что пока не приняли решений относительно возможности выступления российских спортсменов со своим флагом и гимном на Олимпийских играх, сообщается в пресс-релизе МОК.

"МОК примет решение по поводу демонстрации российского флага, гимна, цветов или других опознавательных знаков на Олимпийских играх в нужное время", - говорится в сообщении.

В нем также сообщается, что МОК в настоящее время не планирует возобновлять проведение своих мероприятий в России . "МОК не будет организовывать свои мероприятия в России или приглашать представителей российского руководства или государственный чиновников на свои мероприятия", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее во вторник Международный олимпийский комитет отменил ограничения российским спортсменам на участие в соревнованиях.

МОК РФ
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