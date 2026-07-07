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Россиян, возвращающихся в международные соревнования, будут тщательно проверять на допинг

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены, которые получат возможность участвовать в международных соревнованиях, должны будут строго соответствовать актуальным антидопинговым требованиям, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник.

"Чтобы решить проблему недостаточного доверия со стороны международного сообщества в связи с возвращением российских спортсменов на международные соревнования и ввиду недавних обвинений, связанных с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)... все российские спортсмены, возвращающиеся на международные соревнования, должны соответствовать актуальным антидопинговым требованиям", - говорится в заявлении.

В частности, такие спортсмены должны быть участниками программы РУСАДА, полномочия по которой делегированы независимому Международному агентству по тестированию (ITA), и должны будут сдать тесты на допинг несколько раз, прежде чем вновь принимать участие в соревнованиях.

Если РУСАДА по-прежнему будет считаться не соответствующей требованиям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2028 году в преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, то МОК поручит антидопинговые тесты ITA.

Ранее сообщалось, что МОК принял решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.

МОК РФ РУСАДА ITA
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