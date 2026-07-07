Аргентинцы проигрывают Египту после первого тайма 1/8 финала, Месси не забил с пенальти

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сборная Египта со счетом 1:0 выигрывает у национальной команды Аргентины после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира.

На 15-й минуте гол забил Яссер Ибрахим.

Аргентина вскоре получила право на пенальти, однако удар Лионеля Месси на 15-й минуте отразил Мостафа Шобейр.

Это второй нереализованный пенальти у Месси на ЧМ. Ранее он не смог забить с 11-метровой отметки в матче группового этапа с Австрией. Но в том противостоянии он дважды забил с игры, и Аргентина победила – 2:0.

К настоящему моменту Месси забил на ЧМ-2026 семь голов.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.