Поиск

Аргентинцы проигрывают Египту после первого тайма 1/8 финала, Месси не забил с пенальти

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сборная Египта со счетом 1:0 выигрывает у национальной команды Аргентины после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира.

На 15-й минуте гол забил Яссер Ибрахим.

Аргентина вскоре получила право на пенальти, однако удар Лионеля Месси на 15-й минуте отразил Мостафа Шобейр.

Это второй нереализованный пенальти у Месси на ЧМ. Ранее он не смог забить с 11-метровой отметки в матче группового этапа с Австрией. Но в том противостоянии он дважды забил с игры, и Аргентина победила – 2:0.

К настоящему моменту Месси забил на ЧМ-2026 семь голов.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

Аргентина Египет Лионель Месси Мостафа Шобейр футбол ЧМ-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2026

Сборная Аргентины в драматичном матче победила Египет в 1/8 финала ЧМ

МОК отменил санкции против россиян

МОК отменил санкции против россиян

Футболист "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"

Футболист "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"
ЧМ-2026

За всю историю ЧМ матчи посетили более 50 млн человек

За всю историю ЧМ матчи посетили более 50 млн человек
ЧМ-2026

Роналду заявил, что доволен карьерой в сборной и покидает ЧМ с чистой совестью

ЧМ-2026

Сборная Бельгии разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Бельгии разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Португалии вместе с Роналду проиграла Испании и выбыла из ЧМ

Сборная Португалии вместе с Роналду проиграла Испании и выбыла из ЧМ
ЧМ-2026

Трамп подтвердил звонок Инфантино с просьбой отменить отстранение игрока сборной США

Трамп подтвердил звонок Инфантино с просьбой отменить отстранение игрока сборной США

Магомед Оздоев перешел в "Краснодар"

Дюков сообщил о договоренности с УЕФА о финале ЛЧ в Санкт-Петербурге

Дюков сообщил о договоренности с УЕФА о финале ЛЧ в Санкт-Петербурге