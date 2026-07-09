Лучший бомбардир сборной Марокко пропустит четвертьфинал с Францией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари не сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против команды Франции. Об этом сообщает ESPN.

Футболист получил травму в матче 1/8 финала ЧМ против Канады (3:0 в пользу Марокко) и был заменен в первом тайме. Во время тренировки перед четвертьфиналом травма бедра усугубилась, что сделало невозможным его участие в матче.

25-летний Сайбари – лучший бомбардир сборной Марокко на этом ЧМ. Он забил по голу в матчах группового этапа с Бразилией (1:1), Шотландией (1:0) и Гаити (4:2), а также нанес точный удар в серии пенальти матча с Нидерландами (1:1 в основное и дополнительное), этот удар принес марокканцам победу в 1/16 финала.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.