Девушка погибла во Франции во время празднования выхода сборной в полуфинал

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Трагедией обернулось для 17-летней девушки участие в массовых гуляниях по случаю победы сборной Франции над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Как сообщает La Voix du Nord, инцидент произошел в городе Онуэ-Эмери (департамент Нор, север Франции) в ночь на 10 июля. Болельщица забралась на прицеп грузовика, но упала и попала под колеса. Девушка скончалась на месте происшествия.

Матч Франция – Марокко прошел накануне вечером в Фоксборо (США). Французы победили со счетом 2:0 и вышли в полуфинал ЧМ-2026, где сыграют с победителем пары Испания – Бельгия.