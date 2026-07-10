Президент АСА Бибулатов рассказал о шансах Шары Буллет попасть в топы UFC

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент бойцовской лиги ACA Магомед Бибулатов поделился мнением о шансах выступающего в UFC Шарбутдина Магомедова, известного под прозвищем Шара Буллет, закрепиться в числе лучших бойцов организации.

"Если Шара Буллет хочет стать чемпионом, то ему нужно улучшать свой арсенал, прибавлять. В каждых его поединках мы видим одно и то же – зрелищная ударка. А в борьбе есть пробелы. Но со временем это можно наверстать, у него хороший тренер. Если Шара Буллет подтянет борьбу, то он будет хорошим топом", — cказал Бибулатов "Интерфаксу".

"Каждое выступление Шары Буллет для меня – мини-подвиг. Если кто-то не согласен, то просто закройте один глаз и сделайте бой с тенью. Он не видит одним глазом и дерется на таком высоком уровне", — подчеркнул собеседник агентства.

На счету 32-летнего Магомедова в ММА 17 побед и одно поражение. Последний бой с его участием датирован 27 июня этого года, когда россиянин победил бразильца Мишела Перейру на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.