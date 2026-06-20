Александр Шлеменко успешно дебютировал в лиге АСА

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко победил болгарина Николу Дипчикова на турнире АСА 204 в Омске.

Главный поединок вечера завершился удушающим приемом во втором раунде.

Для 42-летнего Шлеменко бой стал дебютным в лиге АСА. На его счету в ММА 68 побед при 17 поражениях. Кроме того, один бой завершился вничью.

Дипчикову тоже 42 года. Он потерпел 13-е поражение при 24 победах. Один поединок с его участием признан несостоявшимся.

В со-главном событии АСА 204 российский тяжеловес Евгений Гончаров единогласным решением судей победил соотечественника Хадиса Ибрагимова. Для Гончарова этот бой стал первым в ММА с мая 2025 года. Тогда россиянин объявил, что берет паузу в карьере и отказывается от пояса АСА в тяжелом весе.