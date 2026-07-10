Бразильский футболист Кристиан перешел в "Краснодар"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Краснодар" подписал контракт с полузащитником бразильского "Крузейро" Кристианом, сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до конца июня 2030 года.

В "Крузейро" 25-летний бразилец играл с начала 2025 года, за 80 матчей он забил 13 голов.

Первым профессиональным клубом Кристиана был бразильский "Атлетико Паранаэнсе", в составе которого он выиграл Южноамериканский Кубок. В 220 матчах за эту команду Кристиан забил 26 голов и сделал девять результативных передач.