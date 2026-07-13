Даниил Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он поднялся с девятой на восьмую ступень.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Янник Синнер. Позиции итальянца укрепились после триумфа на завершившемся накануне Уимблдонском турнире. На второе место с третьего поднялся поверженный им Александр Зверев. На третью строчку со второй опустился пропускавший турнир Карлос Алькарас (Испания).

В топ-100 ворвался Роман Сафиуллин. Он поднялся на 36 ступеней и теперь занимает 96-е место. Сафиуллин – единственный россиянин, добравшийся до четвертого круга Уимблдона в одиночных разрядах взрослого турнира.