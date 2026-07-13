Тренер боксера Сусленкова назвал его победу над Джойсом большим шагом вперед

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Виталий Сланов, тренер российского боксера Артема Сусленкова, высоко оценил его действия в победном поединке против британца Джозефа Джойса на турнире "IBA.PRO 19" в Москве.

"Оцениваю выступление Сусленкова как хорошее… Нормальное. Он досрочно победил топового боксера, за спиной которого триумфы над серьезными соперниками. Артем сделал большой шаг вперед. Мы долго готовились конкретно под Джойса. Выступили хорошо. Да, не все получилось, где-то Сусленков недорабатывал. Видимо, и противник не давал этого делать", — приводит слова Сланова пресс-служба Федерации бокса России.

По словам тренера, исход поединка соответствовал плану команды.

"В любом случае, сложилось все так, как было задумано. Даже по очкам Артем уверенно вел в счете до остановки", — отметил он.

"Дальше хотелось бы повышения уровня оппозиции. Сейчас Артем отдохнет, а потом начнем готовиться. Хотелось бы провести поединок через 3–4 месяца. Артем созрел для больших боев", — подчеркнул Сланов.

Напомним, что 30-летний Сусленков одержал победу техническим нокаутом над 40-летним Джойсом, серебряным призером Олимпийских игр 2016 года. Британец отказался продолжать бой после 11-го раунда. Для Сусленкова эта победа стала 15-й в 15 профессиональных поединках.

Турнир в Москве прошел 11 июля.