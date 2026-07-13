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Заработок Макгрегора в проигранном за 69 секунд бою UFC составил около $30 млн

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор получит за бой с Максом Холлоуэем порядка $30-32 млн, сообщает Fancided.

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В эту сумму входит гарантированный гонорар в размере $15 млн, остальное – промоутерские выплаты и иные доходы от боя.

Турнир прошел в Лас-Вегасе в ночь на 12 июля по московскому времени и завершился на 69-й секунде из-за травмы Макгрегора. Это означает, что Макгрегор зарабатывал приблизительно $435 тыс. за каждую секунду нахождения в октагоне.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Макгрегор потерпел поражение от американца Холлоуэя в главном поединке турнира UFC 329 в Лас-Вегасе в воскресенье утром по московскому времени.

Бой в полусреднем весе завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде: ирландский боец получил травму, неудачно приземлившись.

Для 37-летнего Макгрегора это поражение стало седьмым в карьере при 22 победах. Он вернулся в октагон после пятилетнего перерыва. На счету 34-летнего Холлоуэя теперь 28 побед и девять поражений.

Конор Макгрегор UFC Макс Холлоуэй
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